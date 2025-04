Berrettini rimonta il numero due del mondo Zverev e fa un bel regalo a se stesso e a Sinner

Berrettini all’Atp 1000 Master di Montecarlo. L’azzurro ha superato in tre set il numero due del mondo, Alexander Zverev (2-6, 6-3, 7-5). Una vittoria che conferma la grande crescita del tennista romano ma anche un bel regalo per l’amico Jannik Sinner. Sinner rientrerà da numero 1 del mondo dopo la sconfitta di Zverev Il tennista altoatesino, infatti, con la sconfitta del giocatore tedesco nel secondo turno del torneo monegasco è a questo punto sicuro matematicamente di rientrare nel circuito ancora da numero 1 del mondo. Sinner pertanto sarà la prima testa di serie agli Internazionali d’Italia a Roma, proprio il torneo che sancirà il suo ritorno alle gare dopo la sospensione di tre mesi per il caso Clostebol. Possibile derby con Musetti negli ottaviBerrettini, numero 34 del mondo, si è imposto sul primo favorito del seeding monegasco, montepremi di 6. Notizieaudaci.it - Berrettini rimonta il numero due del mondo Zverev e fa un bel regalo a se stesso e a Sinner Leggi su Notizieaudaci.it Impresa dell’azzurro all’Atp 1000 di MontecarloImpresa di Matteoall’Atp 1000 Master di Montecarlo. L’azzurro ha superato in tre set ildue del, Alexander(2-6, 6-3, 7-5). Una vittoria che conferma la grande crescita del tennista romano ma anche un belper l’amico Jannikrientrerà da1 deldopo la sconfitta diIl tennista altoatesino, infatti, con la sconfitta del giocatore tedesco nel secondo turno del torneo monegasco è a questo punto sicuro matematicamente di rientrare nel circuito ancora da1 delpertanto sarà la prima testa di serie agli Internazionali d’Italia a Roma, proprio il torneo che sancirà il suo ritorno alle gare dopo la sospensione di tre mesi per il caso Clostebol. Possibile derby con Musetti negli ottavi34 del, si è imposto sul primo favorito del seeding monegasco, montepremi di 6.

Berrettini rimonta Zverev a Monte Carlo, è un grande favore a Sinner: Jannik sarà ancora 1° a Roma. Berrettini-Zverev, diretta Atp Montecarlo: Matteo vola al terzo turno, che impresa!. Berrettini batte Zverev al torneo di Montecarlo e assicura a Sinner il numero uno fino al rientro. ATP Montecarlo, Berrettini batte Zverev 2-6 6-3 7-5: affronterà Musetti o Lehecka agli ottavi. Berrettini e Musetti show a Miami -. Tennis: Davis. Italia-Belgio 1-0, Berrettini vince in rimonta. Ne parlano su altre fonti

Berrettini rimonta Zverev a Monte Carlo, è un grande favore a Sinner: Jannik sarà ancora 1° a Roma - Matteo Berrettini fa fuori il numero due del mondo e prima testa di serie del tabellone di Monte Carlo, Alexander Zverev ... (fanpage.it)

Atp Monte-Carlo - Un super Matteo Berrettini batte Zverev in rimonta. Ok Cobolli - In dubbio fino alla vigilia del match contro Lorenzo Sonego per il fastidio fisico accusato a Bucarest, Pedro Martinez è sceso in campo e ha eliminato il piemontese al Masters 1000 di Monte-Carlo aggi ... (tennisworlditalia.com)

Berrettini batte Zverev al torneo di Montecarlo e assicura a Sinner il numero uno fino al rientro - 33 del ranking mondiale, una grande rimonta sul tedesco, il n.2 del mondo e prima testa di serie del torneo, che nel primo set aveva vinto con un netto 6-2, per poi cedere sotto i colpi di Berretti ... (sport.quotidiano.net)