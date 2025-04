Thesocialpost.it - Berrettini immenso, match spettacolare: cos’è successo in campo

UnMatteobatte Zverev al secondo turno dell’Atp 1000 di Montecarlo e centra ilpiù prestigioso della sua carriera. Undurissimo, in cui all’inizio il russo, numero due del mondo, ha preso il sopravvento con un gioco profondo e martellante. Mentre Matteo non riusciva a servire bene e nemmeno a essere efficace con il dritto, suo colpo migliore.La rinascita del secondo setIl primo set è volato via con un netto 6-2 per Zverev, sembrava una giornata storta per l’azzurro. Inveceè riuscito a invertire la rotta elevando il suo livello di gioco, mentre Zverev dopo un primo set perfetto è un po’ calato. Nel secondo set, Matteo ha ritrovato il suo ritmo, pareggiando i conti grazie a una solidità ritrovata nei colpi da fondoe nel servizio. Con un break nel momento giusto,ha portato a casa il set per 6-3.