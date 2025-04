Thesocialpost.it - Berrettini ha vinto grazie a un “foglietto”: cosa significa

Leggi su Thesocialpost.it

A volte nel tennis, come nella vita, basta un dettaglio. Un colpo, un lampo, un’intuizione. O un. È accaduto a Matteo, protagonista di una vittoria inattesa e spettacolare contro Alexander Zverev, attuale numero 2 del mondo, nel secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Ma a far discutere non è solo il risultato, quanto il modo in cui si è sbloccato l’ottavo game del terzo set.Il punto che poteva cambiare tuttoIl punteggio è 4-3 per. Si gioca l’ottavo game, Zverev ha avuto una palla break e l’azzurro sta arrancando in uno scambio lungo, dove il tedesco sembra in netto controllo.addirittura scivola, il punto pare perso.Ed è lì, proprio in quell’attimo, che accade qualdi inaspettato: dalla tasca di Matteo cade unlungo e stretto, simile a uno scontrino.