Berrettini, contro Zverev per 'vendicarsi' di Madrid. E fare un favore a Sinner.

(Adnkronos) – MatteoAlexanderè una di quelle partite da cerchiare in rosso sul calendario. Peccato, che la sfida tra i due tennisti arrivi già al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. Quella tra il romano e il tedesco, negli anni, è diventato un classico che proprio sulla terra rossa ha trovato la sua massima espressione. A, nella finale del 2021, i due hanno dato vita a un duello fantastico, con un tie break combattutissimo, in cui alla fine Sascha riuscì a trion, rimontando con la forza dei nervi e sfruttando un calo fisico, soprattutto nel terzo parziale, di Matteo, che in quel periodo stava vivendo il suo momento migliore, culminato nella finale di Wimbledon. Ora, a quattro anni da quella finale,tornano ad affrontarsi, sempre sulla terra, ma a Montecarlo.