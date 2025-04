Secoloditalia.it - Berrettini contro Zverev a Montecarlo: in campo in cerca di rivincita, e perché no, di un regalo da fare all’amico Sinner

Chesiano amici, lo sappiamo. Ma che il loro legame vada oltre lo sport e la complicità si rafforzi non solo in Coppa Davis, ma anche oltre i tornei, i titoli e le graduatorie, questo ci sorprende sempre, favorevolmente ovvio. Sìla vicinanza tra i due tennisti azzurri è qualcosa che va oltre le attestazioni di affetto e stima. Oltre le dichiarazioni in rete o alle tv. Come dimostra anche l’approccio all’ultimo impegno che, tornato a graffiare suldi tennis, ha rivelato in vista del Master 1000 di, dimostrando un affiatamento e un’intesa col collega altoatesino, senza uguali in ambito agonistico (specie a quei livelli).intra voglia di riscatto e amicizia perDunque, oggi aè il giorno del big match tra Matteoe Alexander