Berrettini batte Zverev perché Sinner esulta

Bentornato Matteo. La sfida di giornata al Rolex Monte-Carlo Masters ha messo di fronte Matteoa Saschaper due ore di match di altissimo livello. Un secondo turno complicatissimo per il numero due del mondo al primo Masters 1000 sulla terra della stagione che conferma il momento tutt'altro che positivo. Bravo l'italiano a non farsi abre dopo aver perso il primo parziale. Con questa vittoriaregala al'aritmetica certezza di tornare in campo agli Internazionali Bnl d'Italia da numero uno del mondo. Eppure dopo il primo set non si respirava aria d'impresa. Il 28enne romano aveva perso subito il break perdendo poi ancora una volta il servizio, cedendo così per 6-2. La delusione, per lui e per i tanti italiani presenti sugli spalti del Country Club, si è trasformata in emozione positiva.