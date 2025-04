Agi.it - Berrettini batte Zverev a Montecarlo e regala un sorriso all'amico Sinner

AGI - Matteocoglie la vittoria più clamorosa della sua carriera superando Alexnel secondo turno del torneo 1000 di. Una vittoria straordinaria anche e soprattutto per come è arrivata: dopo un primo set senza storia a favore del tedesco (due soli game racimolati da), il romano ha riscoperto improvvisamente le sue radici terraiole e, pur in una giornata in cui il servizio non gli ha dato l'aiuto di sempre (anche a causa dell'ottima prestazione in risposta del tedesco), ha sfoderato una prestazione eccezionale. La condizione fisica diMatteo è di questi tempi supportato da una condizione fisica eccellente che gli ha consentito di reggere l'urto di scambi di rara durezza. Uno in particolare (48 colpi sul 5-5 nel terzo set) in altri tempi sarebbe stato semplicemente impensabile da immaginare.