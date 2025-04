Bernini | pronto il piano per aumentare l' attrattività del sistema accademico

piano per aumentare l'attrattività del sistema accademico e della ricerca italiano destinato a ricercatori ora all'estero. Lo ha presentato la ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, durante gli Stati generali dell'università organizzati da Forza Italia. Il piano sarà strutturato in più fasi e sostenuto da un finanziamento continuo. Il primo intervento concreto è la pubblicazione nei prossimi giorni di un Avviso pubblico, finanziato con 50 milioni, per la presentazione di proposte progettuali da parte di giovani ricercatori vincitori dei bandi ERC Starting Grants o ERC Consolidator Grants fuori dall'Italia (i programmi di ricerca finanziati dall'European Research Council, destinati a ricercatori di eccellenza di ogni età e nazionalità che intendono svolgere attività di ricerca di frontiera negli Stati membri dell'Ue o nei Paesi associati.

