Bernabé a Lotito | Fai volare Olympia nel derby poi lascerò Formello

Solo 7 partite al gong finale di una stagione che dire intensa non rende l’idea. Una Roma inguardabile nella prima metà e quasi inarrestabile nella seconda, almeno per quanto riguarda un campionato che vede ora la squadra a -4 dal piazzamento Champions League, una competizione che manca dalla stagione 2018/19 da queste parti. L’1-1 contro la Juventus lascia un pizzico di amaro in bocca ma lascia tutto aperto, e all’orizzonte c’è uncon la Lazio cruciale per l’obiettivo, da vincere per effettuare il sorpasso sui biancocelesti e lanciarsi nel rush finale.Una partita quella di domenica prossima che va oltre la classifica, che per molti tifosi vale una stagione, e ce ne uno di sostenitore laziale che ci tiene particolarmente. L’ex falconiere Juan, licenziato dal suo lavoro nel club per la nota vicenda della foto esplicite pubblicate dopo un’operazione alle parti intime, si trova ancora a, nonostante i numerosi inviti ad abbandonare la struttura, ed ha lanciato un messaggio di distensione a, tramite un post su Instagram, con una proposta concreta.