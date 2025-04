Bergomi versione scudo con Inzaghi | Cosa volete di più?

più soddisfacente dall’essere in corsa su tutti i fronti possibili. L’efficacia del lavoro di Simone Inzaghi dovrebbe ormai esser considerato come un assioma, eppure qualcuno fa ancora fatica a riconoscere al tecnico piacentino i giusti meriti da validissimo condottiero.Non è difficile imbattersi tramite i vari canali social su post, commenti, pareri e analisi che sostengono come l’apporto di Inzaghi sia deficitario, e in alcuni occasioni la parte attiva è costituita dagli stessi interisti, con il tecnico che ha iniziato anche ad alzare la voce sull’argomento. Ma non solo lui, Con l’obiettivo di fare chiarezza, sulla diatriba è anche intervenuto non proprio uno sconosciuto del mondo Inter, nonché volto noto dello sport e del giornalismo italiano. Ilnerazzurro.it - Bergomi versione scudo con Inzaghi: “Cosa volete di più?” Leggi su Ilnerazzurro.it La stagione 2024-2025 dell’Inter vede il conteggio delle partite disputate già a 46. Un numero sorprendente per essere ancora ad inizio Aprile, reso ancorsoddisfacente dall’essere in corsa su tutti i fronti possibili. L’efficacia del lavoro di Simonedovrebbe ormai esser considerato come un assioma, eppure qualcuno fa ancora fatica a riconoscere al tecnico piacentino i giusti meriti da validissimo condottiero.Non è difficile imbattersi tramite i vari canali social su post, commenti, pareri e analisi che sostengono come l’apporto disia deficitario, e in alcuni occasioni la parte attiva è costituita dagli stessi interisti, con il tecnico che ha iniziato anche ad alzare la voce sull’argomento. Ma non solo lui, Con l’obiettivo di fare chiarezza, sulla diatriba è anche intervenuto non proprio uno sconosciuto del mondo Inter, nonché volto noto dello sport e del giornalismo italiano.

Bergomi: «Inzaghi non si nasconde, gli altri sì! Uno è ritrovato» - Bergomi elogia il percorso dell’Inter e anche quello di Simone Inzaghi, comunicativamente parlando. Allo stesso tempo, lo Zio si focalizza su un giocatore, cresciuto ultimamente. DIFFERENZA – Ospite ... (inter-news.it)

Bergomi: “Inzaghi, che lavoro! Inter non fa mercato e lui è l’unico che dichiara…” - Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter ... E' vero che l'Inter ha i titolari, ma se Inzaghi vuole competere su tutti i fronti non deve più ragionare così, ma deve far giocare Asllani e Zielinski. Deve. (fcinter1908.it)

Bergomi consiglia a Inzaghi: «Ora devono giocare tutti! A partire da Asllani» - Beppe Bergomi: «La rosa profonda ce l’hanno tutte le squadre di Serie A. Vero che l’Inter ha i titolari, però se Inzaghi vuole competere su tutti i fronti, deve far giocare Asllani e Zielinski e ... (inter-news.it)