Bergomi | Inter per dare fastidio al Bayern devi fare questo! Pareggio? Può lasciarti il controllo della partita…

Bergomi: «Inter, per dare fastidio al Bayern devi fare questo! Pareggio? Può lasciare il controllo della partita.» Le parole dell'ex difensoreIn una lunga Intervista rilasciata a Tuttosport, l'ex Inter, Beppe Bergomi, ha parlato cosi:PRIMO PENSIERO SU Inter Bayern– «L'eliminazione in Coppa Uefa nel 1988-89: tutti ricordano sempre e solo la sostituzione di Brehme con Rocco, ma nel secondo tempo li abbiamo presi a pallonate però Aumann ha parato di tutto».COME STA L'Inter- «L'Inter purtroppo o per fortuna, gioca ogni partita pensando alla prossima e si è visto pure a Parma. Inzaghi deve sempre mettere in campo giocatori che vadano bene per quella partita ma anche per risparmiarne altri per quella dopo. questo fa sì che l'Inter tenda ad andare in controllo e questo non va bene perché l'Inter deve tenere alti i ritmi.

