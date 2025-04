Inter-news.it - Bergomi difende: «Cos’altro chiedere a Inzaghi? Inter, tutti aspettano che…»

Giuseppeesprime il proprio punto di vista e le sue sensazioni su Bayern Monaco-. L’ex calciatore prende le difese di Simone, che ha risposto alle critiche proprio alla viglia della gara di Champions League.EMERGENZA – Giusepperisponde alle domande del giornalista di TuttoSport in un’vista rilascia prima di Bayern Monaco-. L’ex nerazzurro spiega: «Per chi pesano di più le assenze? Innanzitutto va detto che l’deve stare bene fisicamente per contrastarli, altrimenti si fa dura. Il Bayern Monaco ha assenze pesanti per una squadra portata a giocare un calcio offensivo e “rischioso”, però nell’quest’anno nessuno è stato decisivo come Denzel Dumfries per fisicità, gol, assist, colpi di testa. L’non ha contropiedisti e, quando riparte, deve trovare uno su cui appoggiarsi e lui svolgeva proprio questo compito.