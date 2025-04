Anteprima24.it - Benevento, designato un arbitro top per la trasferta di Cerignola

Tempo di lettura: < 1 minutol’per la delicata gara di domenica prossima (ore 19:30) quando ilandrà a fare visita all’Audacein un match decisivo soprattutto per i pugliesi che sono in lotta con l’Avellino per la promozione diretta. Si tratta del quinto anno Andrea Calzavara della sezione Aia di Varese, un fischietto tra i più quotati e tenuto in grande considerazione dalre Ciampi che gli ha spesso affidato gare molto importanti ed è uno dei maggiori candidati a salire nella Can di A e B.L’lombardo ha tre precedenti con la Strega: due risalgono alla passata stagione nelle gare casalinghe contro Virtus Francavilla (1-0) e proprio Audace(1-1). L’ultimo è di novembre nel 2-2 al “Ciro Vigorito” contro l’Avellino. Il fischietto di Varese sarà coadiuvato dagli assistenti Andrea Zezza di Ostia Lido e Glauco Zanellati di Seregno; quarto ufficiale Fabio Rosario Luongo di Frattamaggiore.