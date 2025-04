Gqitalia.it - Ben Affleck sta cercando di collezionare tutte le sneaker Off-White x Nike mai prodotte?

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Benè il più grandehead di Hollywood. Noi lo sappiamo. Lo sapete anche voi. Sappiamo che lo sapete anche voi.Ha la Fragment Design x Travis Scott x Air Jordan 1 Low. Ha la Ben & Jerry's xSB Dunk. Ha persino un paio di Dunkin' Donuts fatte apposta per lui. Ma per troppo tempo la sua incredibile collezione è stata un po' più povera per la mancanza delleOff-. Almeno fino al 2025.A febbraio,è stato avvistato a una partita dei Lakers con indosso le Off-Air Force 1. Uscita come parte della collezione The Ten del compianto Virgil Abloh nel 2017, questa è stata una delle primeOff-rilasciate.