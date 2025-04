Teleclubitalia.it - Bellizzi, scoperta officina abusiva: un eco-mostro tra rifiuti pericolosi e scarichi illegali

Leggi su Teleclubitalia.it

Doveva essere una semplice autspecializzata nella manutenzione di mezzi pesanti e imbarcazioni. In realtà, quanto scoperto nel comune di, in provincia di Salerno, ha rivelato ben altro: un vero e proprio “eco-”, un’trasformata in fonte di gravi danni ambientali.: un eco-traA .L'articolo: un eco-traTeleclubitalia.