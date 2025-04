Lanazione.it - Bellaria Cappuccini conquista la promozione in Prima categoria con una giornata di anticipo

entra nella storia. La seconda squadra di Pontedera, la squadra del quartiere sviluppatosi intorno al convento dei fratiche per primi mezzo secolo fa hanno dato la possibilità ai ragazzi di giocare a pallone (da qui il nome), hato con unadilainvincendo il girone G di Secondacon 68 punti in 29 partite. "Tre anni fa la squadra era retrocessa in Terza, io e l’allenatore Simone Masoni – dice il direttore sporrivo Pietro Patrone – abbiamo parlato con la dirigenza della polisportiva proponendo un progetto senza aggravio di costi per la società con l’obiettivo di salire inentro tre anni. Secondo me la dimensione dellaè la. Siamo partiti con un gruppo di ragazzi che conoscevamo dagli juniores.