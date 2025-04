Ilgiorno.it - Bella vita con i soldi della Croce Rossa di Como: a processo l’ex presidente

Leggi su Ilgiorno.it

, 8 aprile 2025 - Un danno erariale di 260mila euro. È stato quantificato dai finanzieri del Comando Provinciale dia conclusione delle indagini delegate dalla Corte di conti, scaturite dall’apertura del fascicolo penaleprocura die del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di, nei confronti daldie legale rappresentante dei Comitati locali di Lipomo e, Matteo Fois, 49 anni. L'accusa Accusato di peculato, è attualmente a, mentre ha recentemente patteggiato un anno e sei mesi un ex dirigente amministrativo dell’Ente. Gli approfondimentiProcura contabile, che hanno riguardato il periodo 2014-2020, e il depauperamento patrimoniale risentito dal ComitatoItaliana di. L’indagine In particolare, gli accertamenti si sono focalizzati sulla cattiva gestione delle risorse, con significativi esborsi da parte dei diversi Comitati locali per le spese legali e giudiziarie relative al recupero delle somme loro spettanti trattenute indebitamente dal Comitato provinciale di