Dilei.it - Belen, le parole di Antonino Spinalbese sull’affidamento di Luna Marì

Nel 2021 sono diventati genitori di, ma l’amore traRodriguez eè finito da tempo. I due si sono innamorati in un tempo lampo e hanno avuto una bellissima bambina, che oggi stanno crescendo insieme nonostante gli alti e bassi del loro rapporto. Non sono infatti mancati scontri anche via social, alimentati da alcuni dissapori poi apparentemente appianati, ma quando lui torna in televisione non può fare a meno di parlare del rapporto bellissimo che ha costruito con sua figlia e che come papà vuole proteggere dall’eccessiva esposizione mediatica. Ma cos’ha detto lui a The Couple – Una vittoria per due?Ledisulla figliaTra i concorrenti di The Couple – Una vittoria per due, il nuovo reality game di Canale5,è tornato in tv dopo l’esperienza al Grande Fratello dov’era uscito a qualche settimana dalla finale.