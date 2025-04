Lettera43.it - Bel colpo di Preziosi: Monica Giandotti al Tg2 Post

Un belmesso a segno da Antonio: il direttore del Tg2 è riuscito a strappare a Rai 3 un pezzo grosso come, che andrà a condurre la rubrica quotidiana Tg2, cercando di rilanciare il talk. La giornalista, sposata con l’editorialista di Repubblica Stefano Cappellini, lascia così la conduzione di Tg3 Linea Notte, il programma televisivo di approfondimento a cura della redazione del Tg3 che va in onda dal lunedì al venerdì, da mezzanotte all’una.Manuela Moreno (foto Imagoeconomica).– che anticiperà quindi di qualche ora le sue abitudini lavorative serali, visto che Tg2va in onda subito dopo l’edizione del telegiornale delle 20.30 – inizia lunedì 14 aprile e prende ilo di Manuela Moreno che affiancherà Peter Gomez in un nuovo format su Rai 3, anche se più che co-conduttrice sarà responsabile di una rubrica all’interno del programma.