Beautiful anticipazioni americane | Liam muore? Danni al cervello

Liam nelle puntate di Beautiful in onda in America. Le anticipazioni americane segnalano che, attualmente, il giovane Spencer è in fin di vita. Per questo il pubblico che da sempre segue le vicende della longeva soap opera statunitense si stanno chiedendo se Liam morirà. Ma cosa sta succedendo nel dettaglio? Liam nel soggiorno della villa degli Spencer si sveglia con una ferita alla testa. Riesce a barcollare verso l’esterno, ma crolla di nuovo a terra. Fortunatamente, arriva Steffy, che lo trova privo di sensi e chiama un’ambulanza. A questo punto, viene portato in ospedale d’urgenza, dove vengono date notizie sulle sue condizioni.Beautiful puntate americane: Liam morirà? Si parla di Danni cerebraliLeggi anche: Beautiful anticipazioni, Hope e Finn si innamorano? La loro storiaQuando Liam arriva in ospedale, i medici fanno subito sapere che ha un’emorragia intracranica. Latuafonte.com - Beautiful anticipazioni americane: Liam muore? Danni al cervello Leggi su Latuafonte.com Momento brutto pernelle puntate diin onda in America. Lesegnalano che, attualmente, il giovane Spencer è in fin di vita. Per questo il pubblico che da sempre segue le vicende della longeva soap opera statunitense si stanno chiedendo semorirà. Ma cosa sta succedendo nel dettaglio?nel soggiorno della villa degli Spencer si sveglia con una ferita alla testa. Riesce a barcollare verso l’esterno, ma crolla di nuovo a terra. Fortunatamente, arriva Steffy, che lo trova privo di sensi e chiama un’ambulanza. A questo punto, viene portato in ospedale d’urgenza, dove vengono date notizie sulle sue condizioni.puntatemorirà? Si parla dicerebraliLeggi anche:, Hope e Finn si innamorano? La loro storiaQuandoarriva in ospedale, i medici fanno subito sapere che ha un’emorragia intracranica.

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope e Steffy di nuovo in guerra per il cuore di Liam? Potrebbe succedere. BEAUTIFUL PUNTATE AMERICANE – LIAM ha un malore dopo aver litigato con BILL. Beautiful Anticipazioni Americane: Liam è morto?. Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy trova Liam ancora vivo ma lo Spencer ha i minuti contati!. Beautiful: replica lunedì 6 gennaio e anticipazioni americane! Liam riconquista Hope?. Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy trova Liam ancora vivo ma lo Spencer ha i minuti contati!. Ne parlano su altre fonti

Beautiful, anticipazioni americane: Steffy trova Liam in fin di vita/ La Forrester ha paura di perderlo - Le anticipazioni americane di Beautiful svelano cosa succederà a Liam dopo il malore, Steffy avrà davvero paura di perderlo. (ilsussidiario.net)

Beautiful Anticipazioni Americane: Hope e Steffy di nuovo in guerra per il cuore di Liam? Potrebbe succedere - Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Liam è in fin di vita e che sia Steffy che Hope hanno espresso il loro grande affetto verso lo Spencer. Le due ragazze si troveranno di nuovo ri ... (msn.com)

Beautiful Anticipazioni Americane: Steffy trova Liam ancora vivo ma lo Spencer ha i minuti contati! - Le anticipazioni americane di Beautiful ci rivelano che Liam è ancora vivo ma potrebbe la sua esistenza è appesa a un filo. Steffy lo ha trovato svenuto sul ciglio della strada ed è corsa in ospedale. (msn.com)