Cinemaserietv.it - Beatrice Luzzi svela se ha un fidanzato (e perché è finita con Garibaldi)

Leggi su Cinemaserietv.it

, reduce dall’esperienza come opinionista all’ultima edizione del Grande Fratello, si è raccontata in un’intervista al Corriere della Sera, nella quale tra le altre cose ha spiegatonon è fidanzata, in questo momento della sua vita. L’attrice ha anche spiegato che con Giuseppe– omonimo del celebre condottiero del Risorgimento che che fu concorrente insieme a lei al GF – non ha funzionato,con lui si era stabilita una connessione speciale che però non si è integrata nella realtà quotidiana. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@official)Nella lunga intervista al Corriere della Sera, lasi celebra come donna tutta d’un pezzo con poche debolezze: le pizzette, le patatine e i figli.