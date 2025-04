Beatrice Luzzi | Quando lasciai la soap ‘Vivere’ guadagnavo 12 milioni di lire al mese

Beatrice Luzzi, diventata popolare a cavallo tra gli anni ’90 e i 2000 grazie alla soap “Vivere”, non è di . Beatrice Luzzi: “Quando lasciai la soap ‘Vivere’ guadagnavo 12 milioni di lire al mese” su Perizona.it Perizona.it - Beatrice Luzzi: “Quando lasciai la soap ‘Vivere’ guadagnavo 12 milioni di lire al mese” Leggi su Perizona.it , diventata popolare a cavallo tra gli anni ’90 e i 2000 grazie alla“Vivere”, non è di .: “la12dial” su Perizona.it

“Madonna mi disse: ma tu chi ca**o sei? Guadagnavo 12 milioni di lire al mese a ‘Vivere’,…. Beatrice Luzzi: «Vivere? Prendevo 12 milioni al mese, Madonna si stupì della mia popolarità. Girai uno spot con Schumacher, mi chiese se fossi rumena». Beatrice Luzzi senza filtri, attacco post Gf a Buonamici e Signorini: “Lei non mi sopporta, lui è un personaggio”. Beatrice Luzzi, Schumacher e la Fiat Multipla? No, non è una barzelletta: l’opinionista del Grande Fratello ama il rischio, il rally e…. Beatrice Luzzi si racconta: "Come ho conquistato Gerard Butler. Le donne prevaricanti sono da condannare, invece vengono assolte in quanto donne". Beatrice Luzzi, il triste messaggio social colpisce al cuore i fan: “Sono molto dispiaciuta”. Ne parlano su altre fonti

Beatrice Luzzi lancia una bella frecciatina a Signorini e Cesara Buonamici: parole dure e molto dirette - Beatrice Luzzi non ha peli sulla lingua e, con i suoi modi diretti, ha deciso di lanciare una frecciatina a Signorini Cesara Buonamici. (donnapop.it)

Beatrice Luzzi si racconta: "Come ho conquistato Gerard Butler. Le donne prevaricanti sono da condannare, invece vengono assolte in quanto donne" - In un'intervista al Corriere, l'attrice e regista parla della sua ultima esperienza al Grande Fratello come opinionista, dai rapporti con Bonamici e ... (huffingtonpost.it)

Beatrice Luzzi senza filtri, attacco a Buonamici e Signorini: “Lei non mi sopportava, lui è un personaggio” - Chiusa anche l’ultima edizione del GF, l’opinionista si è tolta qualche sassolino dalla scarpa parlando della collega e del conduttore: le sue parole. (libero.it)