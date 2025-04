Donnapop.it - Beatrice Luzzi lancia una bella frecciatina a Signorini e Cesara Buonamici: parole dure e molto dirette

Leggi su Donnapop.it

non ha usato mezzi termini nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, dove ha messo nel mirinoe Alfonso. L’attrice, che è stata opinionista al Grande Fratello, ha raccontato la sua esperienza in quel ruolo, evidenziando le difficoltà che ha avuto nel relazionarsi con i due giornalisti., che non lasciano spazio a fraintendimenti.affonda: ecco le suenon ha risparmiato critiche a, con cui, secondo la sua versione dei fatti, non è mai scattato un vero feeling. “Quando ero concorrente al GF e subivo molestie psicologiche, lei non ha mai detto una parola a mio favore”, ha raccontato l’attrice, evidenziando come la giornalista del Tg5 non l’abbia mai sostenuta.