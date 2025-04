Quotidiano.net - Beatrice Luzzi: “Con ‘Vivere’ guadagnavo 12 milioni al mese. Cesara Buonamici? Mai stata dalla mia parte”

Leggi su Quotidiano.net

tra le protagoniste delle ultime due edizioni del ‘Grande Fratello’: lo scorso anno come concorrente che ha tenuto banco in casa (e si è classificata seconda) e per questa edizione come opinionista in studio a cui non sono mancate ironia pungente ma, in alcuni casi, anche clemenza. Ora, alla fine di questa stagione televisiva, tira le somme del programma e di tanto altro ancora in un’intervista al Corriere della Sera.12alCome anticipato, il ‘Grande Fratello’ ha rappresentato per l’attrice una rinascita lavorativa non indifferente che l’ha portata nuovamente nelle case degli italiani, ma la sua grande notorietà è arrivata a cavallo tra la fine degli anni ’90 e primi anni 2000 grazie alla soap. Lasciare il set èuna delle decisioni più complesse della vita di: “12di lire al, ero super popolare, però quel ruolo mi stava consumando l’anima, aveva eroso la mia identità.