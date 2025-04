Tpi.it - Beatrice Luzzi: “A Vivere prendevo 12 milioni al mese, Madonna sul set mi disse: ‘chi c***o sei?'”

Reduce dal ruolo di opinionista al Grande Fratello, il reality al quale, l’anno precedente, aveva partecipato come concorrente, l’attricesi racconta in un’intervista al Corriere della Sera. L’interprete, 54 anni, parla proprio della recente esperienza nel reality: “Il mio compito era avere un’opinione e suscitarne altre, l’ho svolto a dovere, divisiva lo sono sempre stata, però penso di aver detto cose di senso comune. Sul web ho una schiera di sostenitori che cresce”.E sulla collega Cesara Buonamici afferma: “Quando nella scorsa edizione ero al Gf come concorrente e subivo molestie psicologiche, lei non ha mai speso una buona parola, non mi sopportava. Quest’anno non mi ha accolto con grande entusiasmo”. Diverse, invece, le parole sul Alfonso Signorini e sulla “rivale” Stefania Orlando: “Alfonso è un personaggio a 360 gradi, dipende da come gli gira, dall’angolatura da cui si pone.