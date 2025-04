Oasport.it - Beach volley, Podestà/Seregni in main draw nel Future di Songkhla

Leggi su Oasport.it

Buone notizie arrivano dalle qualificazioni deldiin Thailandia, dove l’unica coppia azzurra presente nelle qualificazioni è riuscita a centrare l’obiettivo dell’accesso al tabellone principale. Si tratta del binomio composto da Simonee Sergio, entrato come ultimo nel ranking delle qualificazioni e capace di superare i due turni nella notte e nella mattinata italiana.Nel primo turno la coppia azzurra è riuscita a battere al termine di un match rocambolesco 2-1 (21-13, 18-21, 15-13) i neozelandesi McManaway/Sadlier, mentre nella sfida decisiva per l’accesso al tabellone principalehanno approfittato del ritiro per infortunio degli svedesi Grahn/Isaksson.Nella notte italiana, alle 3.00, la coppia azzurra affronterà nella semifinale del girone A i padroni di casa thailandesi Dunwinit/Banlue, coppia con qualche esperienza a livello internazionale, mentre nell’altra semifinale del girone saranno di fronte gli indonesiani Danang/Yosi e gli austriaci Huber/Seidl, tra i favoriti del torneo.