Bayern Monaco-Inter Streaming Gratis | i quarti di Champions in Diretta Live

Il weekend valido per i principali campionati nazionali è passato in archivio, lasciando spazio alla due giorni di Champions League. Uno dei duelli più Interessanti del quadro dei quarti di finale d'andata della competizione metterà a confronto due nobili del calcio europeo. Stiamo parlando di Bayern Monaco ed Inter, che si affronteranno oggi martedì 8 aprile alle 21:00 all'Allianz Arena. Una sfida estremamente delicata, che appare equilibrata. Entrambe le compagini cercheranno di portarsi in vantaggio in vista del match di ritorno, che andrà in scena tra una settimana in quel dello stadio Giuseppe Meazza. L'andamento di Bayern Monaco ed Inter Reduce dalla vittoria per 3-1 in trasferta con l'Augsburg, il Bayern Monaco sta dimostrando di essere una squadra completa, capace di competere su più fronti.

