Bayern Monaco-Inter probabili formazioni Champions League | le scelte di Inzaghi

Bayern Monaco-Inter e le probabili formazioni in Champions League in vista della gara odierna della squadra di Inzaghi. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 21:00 presso lo Stadio “Allianz Arena” di Monaco di Baviera in Germania. Partita valida per l’Andata dei Quarti di Finale della UEFA Champions League. Ecco le ultimissime novità su convocati, diffidati, indisponibili, infortunati e squalificati ma anche sugli ultimi ballottaggi in casa nerazzurraMonaco DI BAVIERA – L’Inter di Simone Inzaghi è in Germania, ospite del Bayern Monaco allenato da Vincent Kompany, che domina la Bundesliga con 68 punti. Stessa classifica dell’Inter in Serie A ma con tre partite in meno (in Germania le giornate totali sono 34 anzinché 38, ndr). Il ritorno è in programma a Milano mercoledì 16 aprile. Di seguito tutte le informazioni utili su Bayern Monaco-Inter e le probabili formazioni in Champions League relative alla squadra nerazzurra. Inter-news.it - Bayern Monaco-Inter probabili formazioni Champions League: le scelte di Inzaghi Leggi su Inter-news.it e leinin vista della gara odierna della squadra di. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 21:00 presso lo Stadio “Allianz Arena” didi Baviera in Germania. Partita valida per l’Andata dei Quarti di Finale della UEFA. Ecco le ultimissime novità su convocati, diffidati, indisponibili, infortunati e squalificati ma anche sugli ultimi ballottaggi in casa nerazzurraDI BAVIERA – L’di Simoneè in Germania, ospite delallenato da Vincent Kompany, che domina la Bundesliga con 68 punti. Stessa classifica dell’in Serie A ma con tre partite in meno (in Germania le giornate totali sono 34 anzinché 38, ndr). Il ritorno è in programma a Milano mercoledì 16 aprile. Di seguito tutte le inutili sue leinrelative alla squadra nerazzurra.

