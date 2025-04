Inter-news.it - Bayern Monaco-Inter, per giocarsela su tutto bisogna uscirne bene

è decisiva nel percorso in Champions League della squadra di Inzaghi, entrata fra le migliori otto d’Europa. Se si vuole fare la voce grossa anche in camponazionale, stasera alle 21 la partita dell’Allianz Arena dev’essere un punto di partenza.SUin Champions League porta sempre grandi ricordi, ma oggi non c’è da evocare il passato. C’è, di contro, da costruire il futuro nonché il presente immediato. Se la squadra di Simone Inzaghi vuole raggiungere grandi traguardi, e arrivare a maggio a competere su tre competizioni, deve necessariamente fare una grande gara all’Allianz Arena. E possibilmente uscire indenne da una delle trasferte più complicate che ci siano. Perché è vero che ilsarà pieno di infortuni, ma l’non è certo nel momento più brillante della stagione.