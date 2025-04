Bayern Monaco-Inter | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Inter torna in campo in Champions League. I nerazzurri sfidano oggi, martedì 8 aprile, il Bayern Monaco all'Allianz Arena nell'andata dei quarti di finale. La squadra di Inzaghi, reduce dal pareggio contro il Parma in campionato, ha eliminato il Feyenoord agli ottavi, mentre i baveresi hanno vinto il derby tedesco contro il Bayer.

