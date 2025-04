Bayern Monaco Inter LIVE 0-1 | si va all’intervallo nerazzurri avanti grazie a capitan Lautaro

Bayern Monaco Inter, quarto di finale d’andata di Champions League: seguilo LIVE con noiTutto pronto all’Allianz Arena per Bayern Monaco Inter, la gara valevole per l’andata dei Quarti di Finale di Champions League. I bavaresi di Vincent Kompany hanno eliminato il Bayer Leverkusen agli Ottavi di Finale, mentre i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno superato il turno precedente contro il Feyenoord. Segui con noi la cronaca LIVE testuale dell’incontro.AGGIORNA LA LIVECRONACA1? Fischio d’inizio – Si comincia!5? Azione manovrata dell’Inter – Carlos Augusto alla fine cerca Thuram con un filtrante, passaggio troppo lungo e comodo per la presa di Urbig.7? Olise sfiora il palo! – Prima Pavard chiude su Sané ma la palla resta al Bayern, Olise calcia a giro e, dopo una leggera deviazione di Lautaro, la palla termina a centimetri dal palo. Internews24.com - Bayern Monaco Inter LIVE 0-1: si va all’intervallo, nerazzurri avanti grazie a capitan Lautaro Leggi su Internews24.com di Giuseppe ColicchiaAppuntamento alle ore 21 all’Allianz Arena per, quarto di finale d’andata di Champions League: seguilocon noiTutto pronto all’Allianz Arena per, la gara valevole per l’andata dei Quarti di Finale di Champions League. I bavaresi di Vincent Kompany hanno eliminato il Bayer Leverkusen agli Ottavi di Finale, mentre idi Simone Inzaghi hanno superato il turno precedente contro il Feyenoord. Segui con noi la cronacatestuale dell’incontro.AGGIORNA LACRONACA1? Fischio d’inizio – Si comincia!5? Azione manovrata dell’– Carlos Augusto alla fine cerca Thuram con un filtrante, passaggio troppo lungo e comodo per la presa di Urbig.7? Olise sfiora il palo! – Prima Pavard chiude su Sané ma la palla resta al, Olise calcia a giro e, dopo una leggera deviazione di, la palla termina a centimetri dal palo.

