Justcalcio.com - Bayern Monaco-Inter LIVE 0-1 | Primapagina

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-08 22:01:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com:0-1Calciomercato.com Homealle 21: le ultime sulle formazioni e tutto quel che c’è da sapere sulla. Getty Images, andata dei quarti di finale di UEFA Champions League.0-1MARCATORI: 38? Lautaro Martinez (I).GOAL E AZIONI SALIENTI 38? – GOAL DELL’! La sblocca Lautaro Martinez! L’attaccante argentino apre per Bastoni, avanti per Carlos Augusto, cross per Thuram che fa sponda di tacco, Lautaro colpisce di prima con l’esterno e mette il pallone sotto la traversa, 0-1 all’Allianz Arena.