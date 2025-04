Internews24.com - Bayern Monaco Inter LIVE 0-0: Barella illuminante per Lautaro, ma il Toro scivola sul più bello

di Giuseppe ColicchiaAppuntamento alle ore 21 all’Allianz Arena per, quarto di finale d’andata di Champions League: seguilocon noiTutto pronto all’Allianz Arena per, la gara valevole per l’andata dei Quarti di Finale di Champions League. I bavaresi di Vincent Kompany hanno eliminato il Bayer Leverkusen agli Ottavi di Finale, mentre i nerazzurri di Simone Inzaghi hanno superato il turno precedente contro il Feyenoord. Segui con noi la cronacatestuale dell’incontro.AGGIORNA LACRONACA1? Fischio d’inizio – Si comincia!5? Azione manovrata dell’– Carlos Augusto alla fine cerca Thuram con un filtrante, passaggio troppo lungo e comodo per la presa di Urbig.7? Olise sfiora il palo! – Prima Pavard chiude su Sané ma la palla resta al, Olise calcia a giro e, dopo una leggera deviazione di, la palla termina a centimetri dal palo.