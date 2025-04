Internews24.com - Bayern Monaco Inter, le probabili scelte di Kompany! C’è Kane? Tutti i dettagli

di Redazione, ledi! C’èin vista della sfida di questa seraIldovrà fare a meno di diversi giocatori importanti per il match in programma questa sera contro l’: Upamecano, Ito, Davies e Musiala resteranno fuori a lungo, mentre Pavlovic, Neuer e Coman puntano a recuperare in tempo per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League al Meazza.Secondo quanto riferito da Tuttosport, tra i titolari dovrebbero esserci Stanisic, Dier e Muller, che occupano rispettivamente il 18°, 17° e 15° posto per minuti giocati in stagione (escludendo i portieri). Un’altra possibile soluzione potrebbe essere l’inserimento di Guerreiro, che in passato ha ricoperto il ruolo di trequartista e solo un mese fa ha realizzato una doppietta contro il Bochum.