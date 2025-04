Inter-news.it - Bayern Monaco-Inter, Inzaghi ha sciolto i dubbi di formazione – Sky

Leggi su Inter-news.it

è un match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League: di seguito gli ultimi aggiornamenti sullanerazzurra.LA SITUAZIONE –si disputerà all’Allianz Arena alle ore 21. Lameneghina si presentano al match con la consapevolezza di dover costruire, sin dall’andata, quei presupposti essenziali per poter guardare al ritorno con rinnovata fiducia. Sul punto si è espresso l’inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi, che ha così descritto la situazione in casa nerazzurra: «Assenze pesanti anche per l’, conche non avrà i due esterni titolari. Dimarco va in panchina, è da gestire per evitare che ricaschi in un infortunio muscolare. Al suo posto Carlos Augusto a sinistra, il centrocampo è il solito, mentre in attacco vedremo Lautaro Martinez e Thuram.