Bayern Monaco Inter, Inzaghi ha scelto gli esterni? Ecco chi scenderà in campo

di Redazionehaglichiinnel match di Champions LeagueL’attesa sta per terminare: questa sera l’Allianz Arena disarà il palcoscenico della gara d’andata dei quarti di finale di Champions League tra. I nerazzurri si giocano una parte importante del loro cammino europeoStando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Simonedovrebbe affidarsi a questo undici: Sommer in porta, difesa a tre con Pavard, Acerbi e Bastoni, che pare aver recuperato pienamente. Sulle corsie esterne spazio a Darmian e Carlos Augusto, mentre a centroagiranno Barella e Mkhitaryan come mezzali, con Calhanoglu in cabina di regia. In attacco confermata la coppia Thuram-Lautaro, la “ThuLa”.PROBABILE FORMAZIONE(3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, LautaroLeggi sunews24.