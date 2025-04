Panorama.it - Bayern Monaco-Inter, impresa firmata Lautaro e Frattesi

Leggi su Panorama.it

L’vince in casa dele si prende un pezzo del pass per la semifinale della Champions League. Sia chiaro, il risultato del doppio confronto rimane apertissimo perché l’1-2 non garantisce nulla ai nerazzurri, ma la notte dell’Allianz Arena verrà ricordata a lungo ed entra nella galleria dei capolavori del quadriennio di Simone Inzaghi. E’ stata innanzitutto la sua vittoria perché il modo con cui la squadra ha affrontato il, ferito dalle assenze ma non piegato nella qualità complessiva schierata, è il manifesto di cosa ha trasmesso al gruppo in tre anni e mezzo di lavoro.Se voleva togliersi sassolini o macigni dalle scarpe per le critiche post pareggio di Parma, ci è riuscito alla perfezione. Non solo. L’diè stata grande organizzazione tattica, lettura perfetta dei momenti della sfida, qualità notevole nelle giocate delle reti diMartinez ee anche, senza che nessuno si debba vergognare, capacità di gettare il cuore oltre l’ostacolo quando i tedeschi hanno cinto d’assedio l’area di rigore (e pure quella piccola) di Sommer.