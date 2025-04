Bayern Monaco-Inter i diffidati e gli squalificati per la Champions League

Bayern Monaco-Inter si giocherà alle ore 21 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2024-2025. Ecco la situazione disciplinare per il match di questa sera, con diffidati per entrambe e squalificati solo nei nerazzurri. Qui il riepilogo per tutto il turno, che inizia proprio oggi (anche con Arsenal-Real Madrid).Bayern Monaco-Inter martedì 8 aprile ore 21Champions League – ANDATA QUARTIdiffidati Bayern Monaco: Kingsley Coman, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Konrad Laimer, Leroy Sané.squalificati Bayern Monaco: nessuno.diffidati Inter: Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Simone Inzaghi (allenatore), Benjamin Pavard.squalificati Inter: Kristjan Asllani (una giornata).Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, Interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Bayern Monaco-Inter, i diffidati e gli squalificati per la Champions League)© Inter-News. Inter-news.it - Bayern Monaco-Inter, i diffidati e gli squalificati per la Champions League Leggi su Inter-news.it si giocherà alle ore 21 all’Allianz Arena didi Baviera per l’andata dei quarti di finale di2024-2025. Ecco la situazione disciplinare per il match di questa sera, conper entrambe esolo nei nerazzurri. Qui il riepilogo per tutto il turno, che inizia proprio oggi (anche con Arsenal-Real Madrid).martedì 8 aprile ore 21– ANDATA QUARTI: Kingsley Coman, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Konrad Laimer, Leroy Sané.: nessuno.: Nicolò Barella, Alessandro Bastoni, Denzel Dumfries, Simone Inzaghi (allenatore), Benjamin Pavard.: Kristjan Asllani (una giornata).-News -News, ultime notizieNews e calciomercato, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle,viste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (, ie gliper la)©-News.

Bayern Monaco-Inter ai quarti di Champions League: squalificati, diffidati e precedenti. Col dolce ricordo del 2010. I diffidati di Bayern Monaco e Inter: chi rischia di saltare il ritorno dei quarti di Champions in caso di ammonizione. Bayern-Inter: tre diffidati tra i nerazzurri e quattro tra i tedeschi. Inter, chi sono i diffidati contro il Bayern Monaco. Quarti di finale, l'Inter sfida il Bayern Monaco. Bayern Monaco-Inter LIVE alle 21: le ultime sulle formazioni e tutto quel che c'è da sapere sulla partita. Ne parlano su altre fonti

Bayern Monaco-Inter ai quarti di Champions League: squalificati, diffidati e precedenti. Col dolce ricordo del 2010 - Sarà Bayern Monaco-Inter la sfida valida per i quarti di finale – andata prevista per l`8 aprile, ritorno per la settimana ... (msn.com)

Bayern Monaco-Inter LIVE alle 21: le ultime sulle formazioni e tutto quel che c'è da sapere sulla partita - Bayern Monaco-Inter, andata dei quarti di finale di UEFA Champions League. Tutto pronto all`Allianz Arena per il primo round tra Bayern Monaco ... (msn.com)

Inter, chi sono i diffidati contro il Bayern Monaco - L`Inter si appresta ad affrontare la doppia sfida contro il Bayern Monaco valida per i quarti di finale di UEFA Champions League. Assenze pesanti sia tra le fila. (msn.com)