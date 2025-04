Ilnerazzurro.it - Bayern Monaco-Inter, formazioni ufficiali: Kompany stravolge tutto, Inzaghi con la Thula

pronto all’Allianz Stadium diper il quarto di finale d’andata tra. Calcio d’inizio previsto alle ore 21:00, con entrambe le rose prive di alcuni dei suoi protagonisti più pregiati.CasaEmergenza rientrata per Kane e Goretzka: saranno entrambi della partita. Discorso inverso per Neuer, Davies, Upamecano, Ito e Musiala. Il mister dei bavaresi, Vincent, costretto allora a scelte obbligate in più reparti. Tra i pali confermato Urbig. Totale sorpresa nel resto dello schieramento, almeno nella sua configurazione. Difesa a tre con Stanisic, Dier e Kim. Centrocampo a quattro con Laimer e Guerreiro esterni alti. Kimmich e Goretzka al centro come motori della manovra. In avanti Olise e Sané ai lati di di Harry Kane. SpondaNon ce la fa Federico Dimarco, forfait per l’esterno nerazzurro.