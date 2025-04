Inter-news.it - Bayern Monaco-Inter è anche Acerbi contro Kane. Precedenti da riferimento!

è una gara che promette spettacolo. Una delle sfide nella sfida sarà quella tra Francescoe Harry, per cui l’italiano spera nella ripetizione di un precedente.IL PUNTO –è l’andata dei quarti di finale di Champions League. Le due squadre arrivano all’incon il grande nodo rappresentato dalle condizioni fisiche di alcuni calciatori di spicco delle rispettive rose. I nerazzurri, in tal senso, dovranno fare a meno dei due esterni titolari: Denzel Dumfries a destra, la cui importanza si ricollega principalmente alla capacità dell’olandese di rappresentare un valore aggiunto in fase offensiva grazie alla sua abilità nello stacco e alla sua grande fisicità; Federico Dimarco a sinistra, la cui specialepretazione del ruolo di esterno sinistro si evidenzia nella partecipazione dell’italiano alla tessitura delle trame di gioco della squadra nerazzurra.