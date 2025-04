Bayern Monaco Inter | dove vederla orario e probabili formazioni

Bayern Monaco Inter: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv All’Allianz Arena di Monaco di Baviera si giocherà la gara valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League tra Bayern Monaco Inter. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. Le . Calcionews24.com - Bayern Monaco Inter: dove vederla, orario e probabili formazioni Leggi su Calcionews24.com All’Allianz Arena la sfida di Champions League: le ultimissime diconvedere il match in tv All’Allianz Arena didi Baviera si giocherà la gara valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League tra. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’vedere la sfida. Le .

