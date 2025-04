Internews24.com - Bayern Monaco Inter, clamoroso Muller: ecco perchè non gioca, il sostituto ed il nuovo modulo anti-Inzaghi…

di Redazionecolpo di scena sull’assenza dinon, chi prende il suo posto ed il-Inzaghi. Finalmente ci siamo!, sfida valida per l’andata dei quarti di finale di Champions League in programma all’Allianz Arena tra una manciata di minuti, sta per iniziare. Eppure è già arrivato un primo colpo di scena: l’assenza di Thomas. Sembrerebbe si tratterebbe di una mossa tattica per Kompany.al suo postoGuerreiro, pronto a muoversi da trequartista alle spalle della punta Kane. Così provano a sorprendere l’e Simone Inzgahi.(4-2-3-1): 40 Urbig; 44 Stanisic, 15 Dier, 3 Kim; 27 Laimer, 8 Goretzka, 6 Kimmich, 22 Guerreiro; 17 Olise, 9 Kane, 10 Sané. A disposizione: 18 Peretz, 48 Klanac, 7 Gnabry, 16 Palhinha, 23 Boey, 24 Vidovi?, 25 Müller, 41 Kusi-Asare, 43 Jensen, 46 Karl.