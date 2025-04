Bayern Monaco Inter Biasin esalta la rete di Lautaro | Straordinaria

Bayern Monaco Inter, il commento di Fabrizio Biasin dopo il gran gol di Lautaro Martinez contro i bavaresiBiasin è Intervenuto su X per commentare la rete di Lautaro Martinez in Bayern Monaco Inter. «Azione. Semplicemente. Straordinaria. E perla del Toro!» ha scritto il giornalista che sempre su Instagram ha commentato il primo tempo chiuso in vantaggio dai nerazzurri. «Bayern gioca benissimo (pensa te.), l’Inter resiste e piano piano guadagna spazio e sicurezza. Partita durissima decisa fin qui da una magia di Lautaro»Azione. Semplicemente. Straordinaria. E perla del Toro! #BayernInter pic.twitter.com/jNxa3BOR1w— Fabrizio Biasin (@FBiasin) April 8, 2025 Prima di Bayern Monaco Inter, l’ex nerazzurro Cambiasso si era espresso così invece sulla gara: «La mia preoccupazione più grande riguarda la tenuta dei giocatori dell’Inter. Internews24.com - Bayern Monaco Inter, Biasin esalta la rete di Lautaro: «Straordinaria» Leggi su Internews24.com di Redazione, il commento di Fabriziodopo il gran gol diMartinez contro i bavaresivenuto su X per commentare ladiMartinez in. «Azione. Semplicemente.. E perla del Toro!» ha scritto il giornalista che sempre su Instagram ha commentato il primo tempo chiuso in vantaggio dai nerazzurri. «gioca benissimo (pensa te.), l’resiste e piano piano guadagna spazio e sicurezza. Partita durissima decisa fin qui da una magia di»Azione. Semplicemente.. E perla del Toro! #pic.twitter.com/jNxa3BOR1w— Fabrizio(@F) April 8, 2025 Prima di, l’ex nerazzurro Cambiasso si era espresso così invece sulla gara: «La mia preoccupazione più grande riguarda la tenuta dei giocatori dell’

