Inter-news.it - Bayern Monaco-Inter, attacco chiamato a determinare. L’auspicio!

Leggi su Inter-news.it

si disputerà stasera alle ore 21 all’Allianz Stadium. Per l’incontro, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi avrà bisogno della miglior versione dei suoi due attaccanti titolari.LA SFIDA –è un match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League. In occasione della gara contro i tedeschi, la squadra nerazzurra spera di far affidamento su una versione di Lautaro Martinez e Marcus Thuram diversa rispetto a quella vista contro il Parma, match nel quale i due attaccanti titolari dei meneghini non hanno fatto emergere le rispettive qualità tecniche e tattiche. Con un argentino e un francese in forma adeguata, l’può infatti auspicare in un esito favorevole del match contro la squadra tedesca. La vetrina è di quelle estremamente importanti, per cui c’è bisogno del contributo primario dei propri due riferimenti offensivi.