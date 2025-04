Inter-news.it - Bayern Monaco-Inter 1-2, il tabellino della partita di Champions League

è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-2: questo ilvalida per l’andata dei quarti di finale di2024-2025.ENORME! – L’vince unamemorabile! Batte ilall’Allianz Arena e trova un successo di assoluto valore. Che, però, bisognerà confermare fra otto giorni nel ritorno al Meazza, perché altrimenti non si sarà fatto nulla. Segna un gol clamoroso Lautaro Martinez, al termine di un’azione strepitosa con assist volante di Marcus Thuram e tiro d’esterno del Toro. Poi, dopo aver resistito un tempo, il pareggio dei bavaresi nel finale con il subentrato Thomas Muller. Ma è qui che emerge l’impresa, perché nel momento in cui si pensava a un finale all’arrembaggio dei tedeschi arriva l’1-2. Ancora su azione sensazionale, finalizzata da Davide Frattesi.