Bayern Monaco-Inter 0-1 al 45' | decide la magia di Lautaro Martinez

LIVE - Bayern Monaco-Inter 0-0, 36': Barella lancia in porta Lautaro, che sul più bello scivola in area. LIVE - Bayern Monaco-Inter 0-1, 41': Lautaro gela l'Allianz Arena, applausi anche a Thuram per il tocco di genio. Champions League, in campo Bayern Monaco-Inter 0-0 DIRETTA. LIVE Al 45' Bayern-Inter 0-1: nerazzurri avanti nel primo tempo col gran gol di Lautaro!. Bayern Monaco-Inter 0-1: Cronaca in diretta LIVE. Champions League: Bayern Monaco-Inter 0-1 dopo i primi 45'

Champions League: Bayern Monaco-Inter 0-1 al 38' sfida nerazzurra a una delle favorite per il trofeo - Bayern Monaco-Inter, le formazioni ufficiali Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Dier, Kim, Stanisic; Goretzka, Kimmich; Olise, Guerreiro, Sané; Kane. All. Kompany Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, A ... (msn.com)

Bayern Monaco-INTER 0-1' al 38'! Rete di Lautaro! Palla in profondità per Carlos Augusto, che serve palla rasoterra in area per Thuram che di tacco lascia lì per Lautaro: il capitano nerazzurro