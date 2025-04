Bayern Inter Sforza | I nerazzurri se la giocheranno in questa maniera! Sommer? Come me nell’Inter del 96…

Bayern Inter, Sforza: «I nerazzurri se la giocheranno in questa maniera! Sommer? Come me nell’Inter del 96.» Le parole dell’exIntervistato sulle pagine di Repubblica, Ciriaco Sforza, ex di Inter e Bayern, ha parlato cosi:SU Bayern Inter- «Se l’Inter giocherà aggressiva e compatta a centrocampo, Come sa fare, per il Bayern sarà difficile. E poi ci sono gli infortuni. In difesa mancano in tanti. È fuori anche Musiala, che è molto forte. I sostituti punteranno sulla grinta: i tedeschi corrono, picchiano. Ci tengono a giocare la finale in casaSommer- «È stato al Bayern nel momento sbagliato, Come me all’Inter nel ’96/97. Era tutto un litigio: da una parte i dirigenti Mazzola e Suarez, dall’altra l’allenatore Hodgson, con Moratti a mettere pace. Grande presidentePERIODO NERAZZURRO- «L’esordio con gol a Udine. Internews24.com - Bayern Inter, Sforza: «I nerazzurri se la giocheranno in questa maniera! Sommer? Come me nell’Inter del 96…» Leggi su Internews24.com di Redazione: «Ise lainme nell’del 96.» Le parole dell’exvistato sulle pagine di Repubblica, Ciriaco, ex di, ha parlato cosi:SU- «Se l’giocherà aggressiva e compatta a centrocampo,sa fare, per ilsarà difficile. E poi ci sono gli infortuni. In difesa mancano in tanti. È fuori anche Musiala, che è molto forte. I sostituti punteranno sulla grinta: i tedeschi corrono, picchiano. Ci tengono a giocare la finale in casa- «È stato alnel momento sbagliato,me all’nel ’96/97. Era tutto un litigio: da una parte i dirigenti Mazzola e Suarez, dall’altra l’allenatore Hodgson, con Moratti a mettere pace. Grande presidentePERIODO NERAZZURRO- «L’esordio con gol a Udine.

