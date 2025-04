Dayitalianews.com - Bayern-Inter, notte da Champions: sfida ad alta tensione all’Allianz Arena

Questa sera, martedì 8 aprile 2025, alle ore 21:00, l’Allianzdi Monaco sarà il palcoscenico dell’attesissimadi andata dei quarti di finale diLeague traMonaco e. Entrambe le squadre stanno vivendo una stagione di alto livello, con ilsaldamente in testa alla Bundesliga e l’al comando della Serie A.?Situazione delle squadreIlMonaco affronta questa partita con alcune assenze significative. Giocatori chiave come Jamal Musiala, Manuel Neuer e Alphonso Davies sono indisponibili a causa di infortuni. Nonostante queste defezioni, la squadra bavarese può contare su elementi di spicco come Harry Kane e Leroy Sané per guidare l’attacco. ?Anche l’deve fare i conti con problemi di formazione. Il tecnico Simone Inzaghi ha espresso preoccupazione per le condizioni fisiche di Hakan Calhanoglu, Alessandro Bastoni e Federico Dimarco, tutti alle prese con affaticamenti muscolari.