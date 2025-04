Bayern Inter Matthaus | Il mio cuore è diviso! Chi vince? Entrambe le squadre hanno dei giocatori che…

Intervistato dai microfoni di Kicker, l'ex centrocampista di Bayern e Inter, Lothar Matthaus ha parlato della grande sfida di questa sera:

«Durante i miei quasi dodici anni al Bayern, ho vissuto il mio periodo più intenso all'Inter, dal 1988 al 1992. Abbiamo vinto lo scudetto già al primo anno e l'affetto dei tifosi lo sento ancora oggi. È stata un'esperienza bellissima, sia a livello calcistico che di vita. San Siro era sempre pieno, al contrario dello stadio Olimpico di Monaco: un altro mondo, un calcio fatto di passione travolgente. Per fortuna il mio cuore non può influenzare il risultato di questo quarto di finale Pronostico? Il Bayern ha gravi problemi in difesa: con Upamecano, Davies e un Neuer completamente in forma sarebbero stati i miei favoriti.»

