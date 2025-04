Bayern-Inter Klinsmann | "Auguro a Inzaghi di vincere la Champions per lo Scudetto è favorito il Napoli"

Inter e del Bayern Monaco tra le altre, Jürgen Klinsmann, ha parlato Intervistato a TMW Radio durante la trasmissione. Leggi su Calciomercato.com L`ex attaccante dell`e delMonaco tra le altre, Jürgen, ha parlatovistato a TMW Radio durante la trasmissione.

Bayern-Inter, Klinsmann: "Auguro a Inzaghi di vincere la Champions, per lo Scudetto è favorito il Napoli" - L`ex attaccante dell`Inter e del Bayern Monaco tra le altre, Jürgen Klinsmann, ha parlato intervistato a TMW Radio durante la trasmissione `Maracanà`. L`ex. (calciomercato.com)

Bayern-Inter, Klinsmann: "Nerazzurri favoriti non solo per gli infortuni dei tedeschi, c'è un'altra ragione" - Bayern-Inter secondo il doppio ex Jurgen Klinsmann. L'ex centravanti spiega perché la squadra di Inzaghi è favorita: e non c'entrano solo gli infortuni. (sport.virgilio.it)

Matthäus: "Inter, l'occasione è buona... Ma col Bayern non pensare solo a difenderti" - Il doppio ex a poche ore dall'andata dei quarti di finale: "Concedere ai tedeschi il controllo del pallone è un grosso rischio. Inzaghi sta lavorando bene, i nerazzurri possono arrivare in fondo a tut ... (gazzetta.it)